Bulgaristan plakalı otomobilde 24,5 kilo skunk ele geçirildi
Tekirdağ'da polisin Bulgaristan plakalı bir otomobilde yaptığı aramada yakıt tüpü içine gizlenmiş toplam 24 kilo 500 gram skunk uyuşturucu madde ele geçirildi. İki kişi gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ'da polisin Bulgaristan plakalı otomobilde yaptığı aramada, yakıt tüpü içine gizlenmiş 24 kilo 500 gram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Bulgaristan'dan gelecek bir otomobilde yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği tespit edildi. Yurda giriş yapan Bulgaristan plakalı otomobil, Edirne-İstanbul TEM Otoyolu üzerinde durdurulup içindeki Bulgaristan uyruklu Dimitar D.(59) ile Slaveva D.((53)., gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada otomobilin alt kısmında bulunan 5 yakıt tüpü içerisinde 24 kilo 500 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan Dimitar D. ve Slaveva D., hakkındaki soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
