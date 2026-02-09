Bulgaristan plakalı otomobilde 24,5 kilo skunk ele geçirildi

TEKİRDAĞ'da polisin Bulgaristan plakalı otomobilde yaptığı aramada, yakıt tüpü içine gizlenmiş 24 kilo 500 gram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Bulgaristan'dan gelecek bir otomobilde yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği tespit edildi. Yurda giriş yapan Bulgaristan plakalı otomobil, Edirne-İstanbul TEM Otoyolu üzerinde durdurulup içindeki Bulgaristan uyruklu Dimitar D.(59) ile Slaveva D.((53)., gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada otomobilin alt kısmında bulunan 5 yakıt tüpü içerisinde 24 kilo 500 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan Dimitar D. ve Slaveva D., hakkındaki soruşturma sürüyor.