Tekirdağ'da 'torbacı' operasyonu: 20 gözaltı

TEKİRDAĞ'da polisin 'torbacı' tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi'nde 'torbacı' olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Belirlenen şüpheli ve adreslere yönelik helikopter destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında kadınların da olduğu 20 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda ve şüphelilerin üzerlerinde uyuşturucu, silah, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 20 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

