Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
Tekirdağ'da polisin gerçekleştirdiği denetimlerde uyuşturucu madde ile yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde şüpheli gördükleri kişileri durdurarak üst aramalarında uyuşturucu madde ele geçirdi.

Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucu maddeyle yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 6 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

