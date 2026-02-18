Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı
Tekirdağ'da polisin gerçekleştirdiği denetimlerde uyuşturucu madde ile yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde şüpheli gördükleri kişileri durdurarak üst aramalarında uyuşturucu madde ele geçirdi.
Kaynak: AA " / " + Yeliz Dermen -