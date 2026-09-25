Tekirdağ'da üst aramalarında sentetik uyuşturucu bulunan 6 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'da üst aramalarında sentetik uyuşturucu bulunan 6 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Tekirdağ'da polisin Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde yaptığı denetimlerde şüphe üzerine durdurulan 6 kişinin üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 6 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA