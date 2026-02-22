Haberler

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın düzenlediği 'Cuma Buluşmaları' kapsamında Tekirdağ'da üreticilere tarımsal üretim, destekleme modeli ve tarım sigortaları hakkında bilgiler verildi. Toplantılarda teknik personel, üreticilerin sorularını yanıtlayarak talepleri dinledi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde düzenlenen "Cuma Buluşmaları" kapsamında Tekirdağ'da üreticilerle bir araya gelinerek bilgilendirme toplantıları gerçekleştirildi.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yürütülen programlarda üreticilere, tarımsal üretim planlaması, yeni destekleme modeli, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) işlemleri ve tarım sigortaları konularında kapsamlı bilgiler verildi.

Toplantılarda üreticilerin sorularını yanıtlayan teknik personel, sahadan gelen talep ve önerileri de dinledi.

Buluşmalar kapsamında 11 ilçede gerçekleştirilen toplantılarda çok sayıda üretici bilgilendirildi.

-Süleymanpaşa'da "Halk Sofraları" iftar programları sürüyor

Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen "Halk Sofraları" iftar programları devam ediyor.

Ramazan ayı boyunca farklı mahallelerde kurulan iftar sofraları, Altınova Mahallesi'nde kuruldu.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, iftar öncesi vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Konuşmaların ardından dua edildi, okunan ezanla oruçlar açıldı.

-Çerkezköy TSO Başkanı Çetin'e ziyaret

Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Çağatay Onar, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin'i ziyaret etti.

Onar ve Çetin makamda bir süre sohbet etti.

Çetin, ziyaret için Onar'a teşekkür etti.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
