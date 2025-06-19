Tekirdağ'da Traktör Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

İrfan Kılıç'ın (67) kullandığı 59 LD 056 plakalı traktör, Övenler Mahallesi'nde römorka saman yüklediği sırada devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından Hayrabolu Devlet Hastanesine götürüldü. Kılıç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

- Çerkezköy'de 5. kattan düşen çocuk ağır yaralandı

Çerkezköy ilçesinde 5. katta düşerek ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Kızılpınar Gültepe Mahallesinde yaşayan M.U. (15), apartmanın yangın merdiveninden zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından, yaralı çocuğu Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırdı.

M.U'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.