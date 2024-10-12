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Tekirdağ'da Trafik Kazası: İki Genç Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'da Trafik Kazası: İki Genç Hayatını Kaybetti
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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde hafif ticari aracın lokantanın bahçe duvarına çarpması sonucu sürücü Mert Yangın ve yanındaki Mehmet Burak Kaplan hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde, lokantanın bahçe duvarına çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Mert Yangın (25) ile yanındaki Mehmet Burak Kaplan (24), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Saray ilçesi Güngörmez Mahallesi'nde meydana geldi. Mert Yangın, kullandığı 59 AKE 377 plakalı hafif ticari aracın kontrolü kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp lokantanın bahçe duvarına çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde sürücü Yangın ile araçta bulunan Kaplan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yangın ile Kaplan'ın cansız bedenleri, Saray Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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