Tekirdağ'da 'TCG Enez' gemisi ziyarete açıldı

Tekirdağ'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mayın avlama gemisi "TCG Enez" ziyarete açıldı.

Ceyport Limanı'na demirleyen "TCG Enez"de görevli personel, ziyaretçilere gemi hakkında bilgi verdi.

Çocuklardan Rıdvan Erhan, gazetecilere, 23 Nisan dolayısıyla kente gelen gemiyi babasıyla gezdiklerini söyledi.

Erhan, 23 Nisan'ın çocukların bayramı olmasının gurur verici olduğunu ifade ederek, "Bugün ilimize gelen gemiyi gezdik. Daha önce hiç böyle bir gemi gezmemiştim. Benim için çok güzel bir deneyimdi. Komutanlar da bizleri bilgilendirdi." dedi.

Yusuf Efe de anlamlı bir günde Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait gemiyi gezerek bilgi sahibi olduğunu belirtti.

Gemi, ziyaret saatinin tamamlanması sonrası kentten ayrılacak.