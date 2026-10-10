Tekirdağ'da tarihi eser operasyonunda 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, iki gün önce Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen tarihi eser operasyonunda gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden birisi tutuklandı, diğer zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, iki gün önce Süleymanpaşa ilçesindeki bir ikamette ve Kazandere Mahallesi'nde belirlenen adreste yapılan aramalarda, 2 bin 314 sikke, 373 obje, 27 yüzük, 36 taş ve mermer obje, 2 madalyon, 2 kitap, 290 yakın döneme ait madeni para, 254 kağıt para, 2 sikke kitabı, 16 mezat kartı ve 5 fişek ele geçirilmişti. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçlarından 2 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA