Tekirdağ'da Su Kanalına Devrilen Araçta Sürücü Yaralandı

Tekirdağ'da Su Kanalına Devrilen Araçta Sürücü Yaralandı
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, su kanalına devrilen otomobilin içinde yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

N.G. idaresindeki 59 AAZ 194 plakalı otomobil, Batı Seddi Sokak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Şarköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yeliz Dermen - Güncel
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