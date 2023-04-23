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Tekirdağ'da sivil polis aracına ateş açılmasına ilişkin 2 şüpheli yakalandı

Tekirdağ'da sivil polis aracına ateş açılmasına ilişkin 2 şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla çocuklara şeker dağıtan sivil polislerin aracına ateş açılmasına ilişkin iki zanlı gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla çocuklara şeker dağıtan sivil polislerin aracına ateş açılmasına ilişkin iki zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bağlık Mahallesi Küme Evleri mevkisinde otomobille devriye gezen ve çocuklara şeker ikram eden sivil polislere şüpheli T.D (25), tabancayla rastgele ateş açarak kaçtı.

Araç ve polislerin isabet almadığı olay sonrası T.D. ve yanında bulunan B.D. (15) yakalandı.

T.D'nin hırsızlık başta olmak üzere çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Aldoğan - Güncel

Bağlık mahallesi Ramazan Bayramı Çerkezköy Tekirdağ Güncel Haberler

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