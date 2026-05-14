Tekirdağ'da çocuk evlerinde kalan öğrencilere yönelik yarışma düzenlendi

Tekirdağ İl Müftülüğü tarafından, çocuk evlerinde kalan öğrencilere yönelik düzenlenen şiir okuma ve hadis ezberleme yarışması başarıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte öğrencilerin sergilediği performanslar büyük ilgi toplarken, Müftü Yardımcısı Hayriye Aydın, organizasyonun çocukların sosyal ve duygusal gelişimine olumlu katkılarda bulunduğunu vurguladı.

Tekirdağ'da İl Müftülüğünce şiir okuma ve hadis ezberleme yarışması düzenlendi.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, genç kuşakların manevi gelişimine katkı sağlamak amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı çocuk evlerinde kalan öğrencilere yönelik program gerçekleştirildi.

Çocukların özveriyle hazırlandığı etkinlikte, ezberlenen hadis-i şerifler ve okunan şiirler katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

Yarışmada öğrenciler, sergiledikleri performanslarla beğeni topladı.

İl Müftü Yardımcısı Hayriye Aydın, bu tür organizasyonların çocukların sosyal ve duygusal gelişimine olumlu katkılar sunduğunu belirterek tüm katılımcıları tebrik etti.

Program sonunda dereceye giren ve yarışmaya katılan öğrencilere ödülleri verildi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
