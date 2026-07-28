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Tekirdağ'da seyir halindeki otomobil alev aldı

Tekirdağ'da seyir halindeki otomobil alev aldı
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Tekirdağ'da seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Tekirdağ'da seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Erol Dursunkaya yönetimindeki 34 DDS 120 plakalı otomobil, Tekirdağ-İstanbul kara yolunda seyir halindeyken yanmaya başladı.

Alevleri fark eden sürücü, otomobili yol kenarına çekti.

Sürücü ile araçta bulunan biri çocuk 3 kişi, otomobilden çıkarak uzaklaştı.

Yangını görenlerin durumu bildirmesiyle olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında araç tamamen yandı.

İtfaiye ekipleri yangının yol kenarındaki otluk alana sıçramaması için önlem aldı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: AA
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