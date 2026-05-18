Şehit polis memuru Emrah Koç Van'da son yolculuğuna uğurlandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde şehit olan polis memuru Emrah Koç'un cenazesi, memleketi Van'da düzenlenen törenle toprağa verildi.

Van'daki törenin ardından şehit Koç'un naaşı, Çaldıran ilçesine bağlı Kuskunkıran Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

Türk bayrağına sarılı şehidin naaşı, burada helallik alınmasının ardından mahalledeki camiye götürüldü.

Cami avlusundaki törende şehidin annesi Birgül, babası Mahyettin, kardeşleri ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü, polisler ise aileyi teskin etmeye çalıştı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ile protokol üyeleri şehidin ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.

Cenaze namazının kılınması ve dua edilmesinin ardından silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınan şehidin naaşı, mahalle mezarlığında defnedildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ali Baştürk, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, AK Parti İl Başkanı Abdulahad Arvas, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İlçede Kaymakamlık tarafından sokak direkleri ve üst geçitlere, vatandaşlar tarafından da ev, iş yeri ve araçlara Türk bayrakları asıldı.

Kaynak: AA / Emre Ilıkan
