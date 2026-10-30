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Tekirdağ'da şehit aileleri ve gaziler "Vefa ve Dayanışma Buluşması"nda bir araya geldi

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Tekirdağ'da şehit aileleri ve gaziler 'Vefa ve Dayanışma Buluşması'nda bir araya geldi
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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince, Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Vefa ve Dayanışma Buluşması" düzenlendi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince, Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Vefa ve Dayanışma Buluşması" düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, programda şehit aileleri, gaziler ve çocuklar bir araya geldi.

Etkinlikte Kıbrıs gazileri, yaşadıkları tecrübeleri ve anılarını çocuklarla paylaşarak vatan sevgisi, fedakarlık, birlik ve beraberliğin önemini anlattı.

Çocukların da soru ve görüşleriyle katıldığı programda, Cumhuriyet'in kazanımları ve milli değerlerin gelecek nesillere aktarılması konuları ele alındı.

Programa katılan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Erdin Eral, Belediye Başkanı Candan Yüceer'in selamlarını ileterek şehit ve gazi ailelerinin her zaman yanında olduklarını belirtti.

Eral, "Bu vatan için gösterilen fedakarlıkları asla unutmayacağız. Sizlerin her zaman yanında olmak, acınızı ve sevincinizi paylaşmak bizim için en büyük sorumluluklardan biridir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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