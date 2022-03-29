Son dakika haber: Tekirdağ'da sahte içki operasyonu

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde polisin 1 ev ve araçta yaptığı aramada sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şarköy ilçesinde 1 evde sahte içki bulunduğunu belirledi. Ev ve şüphelinin aracında arama yapan polis, 100 litre etil alkol, 5 litre sahte rakı, 9 boş rakı şişesi, 15 rakı şişelerinde kullanılan jelatin ele geçirdi. Sahte içkilere el konulurken, gözaltına alınan şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.