Haberler

Tekirdağ'da Sağlık ve Eğitim Tesislerinin Açılışı Gerçekleştirildi

Tekirdağ'da Sağlık ve Eğitim Tesislerinin Açılışı Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Malkara'da Ünal Peynircilik 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve Naziye Ünal Sungur İlkokulu-Ortaokulu'nun açılışına katılarak, sağlık hizmetlerinin gelişimine vurgu yaptı.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Malkara ilçesinde bir firma tarafından yaptırılan, Ünal Peynircilik 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve Naziye Ünal Sungur İlkokulu-Ortaokulu'nun açılışına katıldı.

Vali Soytürk, açılışta, Türkiye'de sağlık hizmetlerinin olağanüstü bir gelişme gösterdiğini söyledi.

Sağlık hizmeti verecek tesisler konusunda yaklaşık 3 hafta içerisinde 3 protokol imzaladıklarını aktaran Soytürk, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Eski TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop da 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun ilçeye hayırlı olmasını dileyerek hayırsevere teşekkür etti.

Ünal Peynircilik Firması sahibi Adnan Sungur ise istasyonun Malkara ve çevresinde yaşayan vatandaşların sağlık hizmetlerine daha hızlı ve etkin şekilde ulaşmasına vesile olmasını dilediğini belirtti.

Konuşmaların ardından istasyonun açılışı yapıldı.

Daha sonra Naziye Ünal Sungur İlkokulu-Ortaokulu'nun açılışını yapan Soytürk ve protokol, okulu gezdi.

Açılışa, Malkara Kaymakamı Haluk Koç, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Malkara Belediye Başkanı Nergiz Karaağaçlı Öztürk, İl Sağlık Müdürü Lütfi Çağatay Onar, İl Milli Eğitim Müdürü Abdulaziz Yeniyol, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Ömür Çolak - Güncel
Gazze filosu riskli bölgeye girdi! İsrail'den 'Gemileri batıracağız' tehdidi

Gemiler riskli bölgeye girdi, İsrail donanması açık açık tehdit etti
ABD'de bütçe anlaşmazlığı! Federal hükümet kapandı

ABD'de hükümet kapandı! Kriz büyüdü, piyasalar allak bullak
Özel'den Arınç'a 'Meclis protestosu' yanıtı: Geçen yıldan bu yana partim saldırı altında

Arınç "Bu yanlış karardan dönün" dedi, Özel'den yanıt gecikmedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konuşma bahanesiyle çağırıp kafasına sıktı! Sokak kan gölüne döndü

Konuşma bahanesiyle çağırıp kafasına sıktı! Sokak kan gölüne döndü
Bursa'da kuraklık krizi! 10 gün boyunca 6 ilçede su kesintisi yaşanacak

O şehrimizde felaket çanları çalıyor! 10 gün boyunca su verilemeyecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.