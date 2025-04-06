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Tekirdağ'da Sağınak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Caddeler su birikintileriyle dolarken, sürücüler ilerlemekte zorluk çekti.

Tekirdağ'da sağanak yağış etkili oldu

TEKİRDAĞ - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sağanak yağış etkili oldu.

Kısa sürede bastıran sağanak yağış, Süleymanpaşa ilçesindeki günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Özellikle kent merkezinde etkili olan yağış nedeniyle bazı caddeler adeta dereye döndü. Yağışın etkisiyle araçlar su birikintileri arasında ilerlemekte zorlandı, bazı vatandaşlar ise suya basmamak için yol kenarlarında beklemek zorunda kaldı. Aniden bastıran yağmur sonrası cadde ve sokaklarda su seviyesi yer yer yükselirken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Yağışların aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - Güncel
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