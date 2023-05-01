Tekirdağ'da sağanak yağmur altında 1 Mayıs kutlamasıTEKİRDAĞ İşçi Bayramı olarak kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde işçi sendikaları tarafından sağanak yağmur altında kutlandı.

Tekirdağ'da sağanak yağmur altında 1 Mayıs kutlaması

TEKİRDAĞ İşçi Bayramı olarak kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde işçi sendikaları tarafından sağanak yağmur altında kutlandı.

Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri altında üst aramasından geçirilerek Atatürk Meydanına girenler zaman zaman sloganlar attı. Aniden bastıran sağanak yağmurdan korunmak için yanlarında getirdikleri pankartları kullanırken, kimileri de alandan ayrıldı. Müzik gruplarının şarkı ve türküler seslendirdiği program yoğun yağmur altında bir süre devam etti. Kutlamalara işçi ve memur sendikalarının Çorlu ve Trakya şubelerine üye işçiler ile bazı siyasi partilerin üyeleri katıldı.