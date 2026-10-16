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Tekirdağ'da poyraz dinince 7 şilep seyrine devam etti, balıkçılar avlanmaya çıktı

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Tekirdağ'da poyraz dinince 7 şilep seyrine devam etti, balıkçılar avlanmaya çıktı
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Tekirdağ'da iki gündür etkili olan poyrazın etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü. Hava koşullarının iyileşmesiyle sahilde demirli 7 yerli ve yabancı bandıralı şilep seyrine devam ederken, balıkçılar da avlanmaya çıktı.

Tekirdağ'da iki gündür süren poyrazın etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.

Bölgede hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle Tekirdağ sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 7 şilep, hava koşullarının iyileşmesiyle seyrine devam etti.

Olumsuz hava şartları sebebiyle denize açılamayan balıkçılar da rüzgarın etkisini yitirmesiyle avlanmaya çıktı.

Kaynak: AA
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