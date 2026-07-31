Tekirdağ'da poyraz deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor
Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.
Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.
Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle, yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.
Kentte küçük teknelerle avcılık yapan balıkçılar da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamadı.
Poyrazın 2 gün etkili olması bekleniyor.
Kaynak: AA