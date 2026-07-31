Tekirdağ'da poyraz deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor

Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle, yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.

Kentte küçük teknelerle avcılık yapan balıkçılar da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamadı.

Poyrazın 2 gün etkili olması bekleniyor.

Kaynak: AA