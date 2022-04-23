Tekirdağ'da pompalı tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı - Haberler

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Tekirdağ'da pompalı tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı

AA - Mehmet Akif Aldoğan - Güncel
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Tekirdağ'da pompalı tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde tartıştığı kişi tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.

ÇERKEZKÖY, TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde tartıştığı kişi tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Bağlık Mahallesi Kümeevler mevkisinde S.K. (30) ile bir kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, pompalı tüfekle S.K'ye ateş ettikten sonra kaçtı.

Ağır yaralanan S.K, ağabeyi tarafından kamyonetle polis merkezinin önüne getirildi.

Buradan ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılan S.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, kimliği tespit edilen şüpheliyi arıyor.

Öte yandan, S.K. ve ağabeyinin olay sırasında alkollü olduğu tespit edildi.

AA / Mehmet Akif Aldoğan - Güncel

Bağlık mahallesi, Çerkezköy, Tekirdağ, Polis, Güncel, Haberler

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