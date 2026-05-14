Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, tam bağımlı özel gereksinimli bireyi bulunan hanelere yönelik nakdi destek programı başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bakım sorumluluğunu üstlenen ailelere 10 bin lira destek sağlanacak.

Başvurular 31 Mayıs tarihine kadar alınacak.

Başvuru işlemleri, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin web adresinden yapılabilecek.

Vatandaşlar, ayrıntılı bilgiye Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi internet sitesi ile ALO 153 Candan Çözüm Merkezi üzerinden ulaşılabilecek.

Nallar, Altınova Mahallesi'ni ziyaret etti

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, ilçede yapılan çalışmaları inceledi.

Altınova Mahallesi'nde ziyaretlerde bulunan Nallar, çalışmalarla ilgili inceleme yaptı.

Nallar, ilçede devam eden çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanması için çalıştıklarını belirtti.

Mahallelerde vatandaşlara sohbet eden Nallar, yapılan ve yapılacak hizmetleri anlattı.

Öğrencilere balık tüketiminin önemi anlatılıyor

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce okullarda çocuklara balık tüketilmesi konusunda eğitimler düzenleniyor.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Malkara, Marmaraereğlisi, Muratlı, Saray ve Süleymanpaşa ilçelerinde personeller eğitimlerde öğrencilere sağlıklı beslenme ve balık tüketiminin önemi anlattı.

Çalışmalarla, çocuklarda sağlıklı yaşam bilincinin geliştirilmesi ve balık tüketimine yönelik farkındalığın artırılması hedefleniyor.