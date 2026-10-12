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Tekirdağ'da otomobil refüj ve aydınlatma direklerine çarptı, sürücü ağır yaralandı

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Tekirdağ'da otomobil refüj ve aydınlatma direklerine çarptı, sürücü ağır yaralandı
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Tekirdağ'da Kanuni Sultan Süleyman Bulvarı'nda otomobil refüj ve aydınlatma direklerine çarptı, sürücü ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Tekirdağ'da refüje ve aydınlatma direklerine çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

F.B'nin kullandığı 59 PV 564 plakalı otomobil, Kanuni Sultan Süleyman Bulvarında refüj ve aydınlatma direklerine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, TREDAŞ ve polis ekipleri sevk edildi.

TREDAŞ ekipleri bölgede önlem alırken, polis ekipleri de yolda bir süre kontrollü geçiş sağladı.

Kazada ağır yaralanan F.B, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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