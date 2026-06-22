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Tekirdağ'da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu

Tekirdağ'da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde ormanlık alanda 46 yaşındaki Y.D.'nin cesedi bulundu. Ölümün birkaç gün önce gerçekleştiği değerlendiriliyor.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde ormanlık alanda erkek cesedi bulundu.

Kuşbahçe mevkisindeki ormanlık alanda vatandaşlar, ağaçlar arasında hareketsiz yatan kişiyi fark etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, yerde bulunan kişinin hayatını kaybettiği ve ölümün birkaç gün önce gerçekleşmiş olabileceği değerlendirildi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinde hayatını kaybeden kişinin 46 yaşındaki Y.D. olduğu belirlendi.

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Y.D'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Bünyamin Polat
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