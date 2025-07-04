Tekirdağ'da Orman Yangınlarına Karşı Drone Destekli Denetim

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde orman yangınlarına karşı önlem amacıyla polis ekiplerince drone destekli denetim gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, orman yangınlarını önlemek ve olası riskleri en aza indirmek amacıyla Kuşbahçe ve Kartaltepe mevkilerindeki ormanlık alanlarda havadan denetim yaptı.

Drone ile yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Ekipler, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak, yangın riskine karşı caydırıcılığı artırmak amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.