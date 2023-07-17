Tekirdağ'da orman yangını: Ormanlık alanda kalan 2 mahalle boşaltılıyor

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Malkara ve Keşan Orman Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangında itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına katıldı. Yangın söndürme helikopterleri ile söndürülmeye çalışılan yangın rüzgarın etkisiyle büyüyerek iki mahalleyi tehdit eder duruma geldi. Malkara Kaymakamlığı Deveciköy ve Teteköy mahalleleri boşaltılmaya başladı.