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Tekirdağ'da orman yangını: Ormanlık alanda kalan 2 mahalle boşaltılıyor

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Malkara ve Keşan Orman Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangında itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına katıldı. Yangın söndürme helikopterleri ile söndürülmeye çalışılan yangın rüzgarın etkisiyle büyüyerek iki mahalleyi tehdit eder duruma geldi. Malkara Kaymakamlığı Deveciköy ve Teteköy mahalleleri boşaltılmaya başladı.

Tekirdağ'da orman yangını: Ormanlık alanda kalan 2 mahalle boşaltılıyor

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da çıkan orman yangını iki kırsal mahalleyi tehdit ediyor

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Malkara ve Keşan Orman Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangında itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına katıldı. Yangın söndürme helikopterleri ile söndürülmeye çalışılan yangın rüzgarın etkisiyle büyüyerek iki mahalleyi tehdit eder duruma geldi. Malkara Kaymakamlığı Deveciköy ve Teteköy mahalleleri boşaltılmaya başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdi Kuru - Güncel

Tekirdağ Malkara Keşan Güncel Haberler

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