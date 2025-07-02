Tekirdağ'da Organize Sanayi Bölgesi'nde Yangın Kontrol Altına Alındı

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesi Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Yangın, Ergene Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'ndeki boş bir arazide meydana geldi. Otluk alandan yükselen yoğun dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışmasıyla çevredeki fabrikalara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: Mehmetcan ARSLAN/ERGENE(Tekirdağ), -