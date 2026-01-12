Haberler

Tekirdağ'ın Malkara ve Şarköy ilçelerinde taşımalı eğitime ara verildi

Tekirdağ'ın Malkara ve Şarköy ilçelerinde kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın da taşımalı eğitime ara verildi. Kırsal mahallelerdeki okullar ile taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitim durdurulurken, diğer okullarda eğitim sürmeye devam edecek.

Tekirdağ'ın Malkara ve Şarköy ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime yarın da ara verildi.

Kaymakamlıklardan yapılan açıklamada, kar ve olumsuz hava koşulları sebebiyle kırsal mahallelerdeki okullar ile taşımalı eğitim kapsamında bulunan okullarda yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Taşımalı eğitim kapsamı dışında kalan okullarda ise eğitim öğretim faaliyetlerinin planlandığı şekilde sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: AA / Ömür Çolak - Güncel
