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Tekirdağ'da okul müdürleri ve rehber öğretmenlere aşırıcılık ve suç semineri verildi

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Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü koordinesindeki seminerde okul müdürleri ve rehber öğretmenlere aşırıcılık ile çocukların suça karışması halinde izlenecek adli süreçler anlatıldı. Eğitimcilerin farkındalığı artırılıp güvenli eğitim ortamları oluşturulması amaçlandı.

Tekirdağ'da okul müdürleri ve rehber öğretmenler, aşırıcılık faaliyetleri ile çocukların suça karışması durumunda izlenecek adli süreçler hakkında bilgilendirildi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi koordinesinde düzenlenen seminer, Yahya Kemal Beyatlı Güzel Sanatlar Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Süleymanpaşa ve Muratlı ilçelerinde görev yapan okul müdürleri ve rehber öğretmenlerin katıldığı seminerde, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aşırıcılık faaliyetleri, Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri ise çocukların suça karışması durumunda izlenecek adli süreçler hakkında bilgi verdi.

Seminerde, çocukların güvenliğinin sağlanması, eğitimcilerin farkındalığının artırılması ve güvenli eğitim ortamlarının oluşturulmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, çocukların güvenliğini sağlamak, farkındalığı artırmak ve güvenli eğitim ortamlarına katkıda bulunmak amacıyla bilgilendirme faaliyetlerinin sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: AA
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