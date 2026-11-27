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Tekirdağ'da ortaokul ve ortaöğretim öğretmenlerine yönelik "Yapay Zeka Yıldızları Eğitmen Eğitimi" programı düzenleniyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Ebru Nayim Fen Lisesi'nde gerçekleştirilen eğitim programında, öğretmenlerin yapay zeka teknolojileri konusundaki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Habitat Derneği Proje Yürütücüsü Mehmet Şerif Esin tarafından verilen eğitimlerde, yapay zekanın temel kavramları ve kullanım alanları, dijital okuryazarlık, yapay zeka araçlarının eğitim süreçlerine entegrasyonu ve etik kullanım ilkeleri ele alınıyor.

Program kapsamında uygulama örnekleri üzerinden öğretmenlerin yapay zeka teknolojilerini eğitim süreçlerinde etkin ve verimli kullanmalarına yönelik çalışmalar yapılıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Yeniyol, Ebru Nayim Fen Lisesi'ni ziyaret ederek eğitim çalışmalarını yerinde inceledi.

Eğitimci Mehmet Şerif Esin ve şube müdürü Ömer Çelik'ten programın içeriği ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Yeniyol, yapay zeka teknolojilerinin eğitim süreçlerine entegrasyonunun ve öğretmenlerin bu alandaki yetkinliklerinin geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Eğitim sonunda öğretmenlerin edindikleri bilgi ve deneyimleri kendi kurumlarında paylaşarak yapay zeka okuryazarlığının yaygınlaştırılmasına katkı sunmaları amaçlanıyor.

Kaynak: AA