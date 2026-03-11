Haberler

Tekirdağ'da öğretmenlere dijital okuryazarlık ve kişisel veri farkındalığı semineri

Güncelleme:
Tekirdağ'da öğretmenler ve okul yöneticileri için düzenlenen seminerde, kişisel verilerin korunması ve dijital farkındalık konularında bilgi verildi.

Tekirdağ'da öğretmenler ve okul yöneticilerine yönelik dijital okuryazarlık ve kişisel veri farkındalığı semineri düzenlendi.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde yürütülen "Güvenli Gelecek İçin Dijital Okuryazarlık Projesi" kapsamında Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen seminere öğretmenler ve okul yöneticileri katıldı.

Seminerde, KVKK Uzmanı Hazal Deniz Atasoy ile KVKK Uzman Yardımcısı Sefa Bulut sunum yaptı.

Atasoy ve Bulut, sunumlarında dijital ortamda kişisel verilerin korunması, güvenli internet kullanımı, dijital farkındalık ve bireylerin çevrim içi ortamlarda karşılaşabilecekleri risklere karşı alınabilecek önlemler hakkında bilgi verdi.

Programa İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Taştekin, okul yöneticileri ve öğretmenler katıldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
