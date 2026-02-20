Tekirdağ'da öğrenciler davul çalıp mani okudu

Tekirdağ'da "Maarifin Kalbinde Ramazan" temalı etkinlik kapsamında öğrenciler davul çalıp mani okudu.

Milli Eğitim Bakanlığınca, ramazan ayında öğrencilerin paylaşma bilincini geliştiren, yardımlaşma ve dayanışma duygularını güçlendiren, birlik ruhu, adalet, merhamet ile vatanseverlik gibi milli ve manevi değerleri pekiştirmeye yönelik eğitsel ve sosyal etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Etkinlikler kapsamında Marmaraereğlisi Yeniçiftlik Belediye Ortaokulu öğrencileri, İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret ederek öğretmenlere davul çalıp mani okudu.

Öğretmenler de öğrencilere bahşiş verdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, AA muhabirine, öğrencilerin yaptıkları etkinliklerle ramazanda farkındalık oluşturduklarını söyledi.

Ramazan boyunca planlanan etkinliklerle Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ışığında köklerden geleceğe uzanan, sosyal ve duygusal becerilerin gelişimini destekleyen, değer temelli ve insan merkezli bir maarif anlayışının esas alındığını belirten Yeniyol, "Öğrencilerimiz davul çalıp bahşişlerini aldı. Kendileri için unutulmaz bir etkinlik oldu. Ramazan boyunca etkinlikler devam edecek." dedi.