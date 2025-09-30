Tekirdağ'da Motosiklet Otomobile Çarptı: Bir Yaralı

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde arıza nedeniyle emniyet şeridine park edilen otomobile çarpan motosikletin sürücüsü Halil Cihad Özmen yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Ergene-Çorlu çevre yolunda meydana geldi. Hüseyin Samih İtem kullandığı 34 MSZ 471 plakalı otomobili arıza yapması üzerine emniyet şeridine park etti. Bu sırada Halim Cihad Özmen yönetimindeki 34 NRM 466 plakalı motosiklet, otomobile arkadan çarptı. Motosikletten düşen Özmen, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Halim Cihad Özmen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Polis, otomobil sürücüsü İtem'i ifadesine başvurmak üzere emniyete götürdü.Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Haber- Kamera: Mehmetcan ARSLAN/ERGENETekirdağ),