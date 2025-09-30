Haberler

Tekirdağ'da Motosiklet Otomobile Çarptı: Bir Yaralı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde arızalanan otomobile park eden sürücüye, arkadan gelen motosiklet çarptı. Motosiklet sürücüsü Halil Cihad Özmen yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Ergene-Çorlu çevre yolunda meydana geldi. Hüseyin Samih İtem kullandığı 34 MSZ 471 plakalı otomobili arıza yapması üzerine emniyet şeridine park etti. Bu sırada Halim Cihad Özmen yönetimindeki 34 NRM 466 plakalı motosiklet, otomobile arkadan çarptı. Motosikletten düşen Özmen, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Halim Cihad Özmen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Polis, otomobil sürücüsü İtem'i ifadesine başvurmak üzere emniyete götürdü.Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Haber- Kamera: Mehmetcan ARSLAN/ERGENETekirdağ),

