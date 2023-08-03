Tekirdağ'da motosiklet hırsızlığı kamerada

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir sitenin bahçesindeki motosikleti 20 saniyede çaldılar. O anlar güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi.

Hırsızlık vakası, geçtiğimiz gece saatlerinde İstiklal Mahallesi Jandarma Karakolu arkasında bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yürüyerek site önüne gelen biri kapüşonlu iki genç, site bahçesinde park halinde bulunan bir motosikleti gözlerine kestirerek harekete geçti. Kamerayı fark edip yüzünü kapatan şüpheli, park halindeki motosikleti itekleyerek site bahçesinden dışarı çıkardı ve diğer şüpheli ile birlikte hızla kayıplara karıştı.

Şüphelilerin motosikleti çalıp kaçtığı anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.