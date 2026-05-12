Lösemi çocuklar için Tekirdağ'da farkındalık yürüyüşü yapıldı

Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Tekirdağ'da gerçekleştirilen yürüyüşte, lösemiye dikkat çekmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) öncülüğünde etkinlik düzenlendi.

Tekirdağ'da Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında lösemiye dikkati çekmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş yapıldı.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) öncülüğünde gerçekleştirilen programa, tedavi süreci devam eden ve sağlığına kavuşan çocuklar ile aileleri ve gönüllüler katıldı.

Katılımcılar, Hükümet Caddesi'nde bir araya gelerek turuncu yelek giydi, ellerinde pankart ve balonlarla Hasan Ali Yücel Meydanı'na kadar yürüdü.

LÖSEV İstanbul Kurumlarla İletişim Sorumlusu Özge Kaner, burada yaptığı konuşmada, farkındalık oluşturmak amacıyla kortej yürüyüşü organize ettiklerini söyledi.

Kaner, her yıl lösemi vakalarına dikkati çekmeye çalıştıklarını aktararak, "Lösemili çocuklara moral olmak amacıyla etkinlikler düzenliyoruz. Farklı ülkelerden gelen lösemi çocuklar ile ülkemizdeki aynı mücadeleyi veren çocukları buluşturuyoruz. Dünya genelinde her yıl yaklaşık 400 bin çocuk ve genç kansere yakalanıyor. Lösemi, çocukluk çağı kanserleri arasında en yaygın hastalık olarak karşımıza çıkıyor. Lösemiye karşı farkındalık çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz." dedi.

LÖSEV Tekirdağ Temsilcisi Sebahat Tehnova da hafta dolayısıyla umudu dalga dalga yaymak için etkinlik düzenlediklerini anlattı.

Farkındalık oluşturarak herkese umut olmak istediklerini vurgulayan Tehnova, yürüyüşe destek veren herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
