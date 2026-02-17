Haberler

Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü

Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'da etkili olan lodosun etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale dönerken, balıkçılar da avlanmaya yeniden başladı.

Tekirdağ'da iki gündür süren lodosun etkisini kaybetmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.

Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye kadar ulaşan lodos, kentte deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.

Lodosun etkisini yitirmesiyle Tekirdağ sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ve tanker rotalarına devam etti.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, havanın düzelmesiyle birlikte yeniden avlanmaya çıkmaya başladı.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
Beştepe'den çarpıcı 'Umut Hakkı' çıkışı! Öcalan için tek yol var

Beştepe'den çarpıcı "Umut Hakkı" çıkışı! Öcalan için tek yol var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahçeli yıllar sonra 'püskevit' sözlerine açıklık getirdi

Bahçeli yıllar sonra "püskevit" sözlerine açıklık getirdi
Wanda Nara Fenerbahçeli yıldızla aşk yaşıyor

Bu kez Fenerbahçelilere "Yenge" oldu
Dünya Netanyahu'nun bu görüntülerini konuşuyor

Dünya Netanyahu'nun bu görüntülerini konuşuyor
Arap dünyası şokta! Sapık milyarderin banyosunda fotoğrafı çıktı

Arap dünyası şokta! Sapık milyarderin banyosunda fotoğrafı çıktı
Bahçeli yıllar sonra 'püskevit' sözlerine açıklık getirdi

Bahçeli yıllar sonra "püskevit" sözlerine açıklık getirdi
Fena köşeye sıkıştı! Fotoğraflarla ilgili soruya verdiği yanıta bakın

Pes dedirten açıklama! Fotoğraflar sorulunca bakın ne yanıt verdi
Savaş çanları çalıyor! Hangardan çıkarıp füze kapasitesini artırdılar

Dünyayı tedirgin eden görüntü! Hangardan çıkarıp füze ilave ettiler