Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü

Tekirdağ'da iki gündür süren lodosun etkisini kaybetmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.

Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye kadar ulaşan lodos, kentte deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.

Lodosun etkisini yitirmesiyle Tekirdağ sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ve tanker rotalarına devam etti.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, havanın düzelmesiyle birlikte yeniden avlanmaya çıkmaya başladı.