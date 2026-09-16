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Tekirdağ'da kuyuya düşen koyun kurtarıldı

Tekirdağ'da kuyuya düşen koyun kurtarıldı
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Hayrabolu ilçesinde 7 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen koyun, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Hayrabolu ilçesinde 7 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen koyun, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kahya Mahallesi Makaraş Altı mevkisinde kuyuya koyun düştüğünü gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kuyuya inerek koyuna ulaştı.

Ekiplerin halat yardımıyla kuyudan çıkardığı koyun, sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA
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