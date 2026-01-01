Haberler

Tekirdağ'da lodos nedeniyle sahilde kırmızı yosun birikti
Güncelleme:
Tekirdağ'da etkili olan lodos nedeniyle sahilin bir kısmı kırmızı yosunlarla doldu. Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı, durumun normal olduğunu ve bu olayın kirliliği ifade etmediğini belirtti.

Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar nedeniyle sahilin bir kısmı kırmızı yosunla kaplandı.

Kentte iki gündür etkili olan lodosla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıklar sürükledi.

Sahildeki bazı alanlarda kırmızı yosun birikti.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, yosunların zaman zaman rüzgarla kıyıda biriktiğini söyledi.

Durumun normal olduğunu ve bunun bir kirlilik ifade etmediğini belirten Pehlivanoğlu, "Yosunların kirlilikten kaynaklandığını düşünenler oluyor ama öyle değil. Sert lodos estiği için denizdeki yosunlar kıyıya vurdu. Görüntü kirliliği ve zaman zaman da sadece koku yapıyor. Bunun başka bir etkisi olmuyor." dedi.

Pehlivanoğlu, kırmızı yosunlarla kaplanan kesimlerin belediye ekiplerince temizleneceğini ifade etti.

