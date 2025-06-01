Tekirdağ'da Kurban Bayramı'nda Toplu Taşıma Ücretsiz

Tekirdağ'da Kurban Bayramı boyunca toplu taşıma ücretsiz olacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ Otopark ve Ulaşım İşletmeciliği (TEKULAŞ) tarafından işletilen toplu taşıma araçları, faaliyet gösterdiği güzergahlarda bayram süresince ücretsiz hizmet verecek.

Hem ilçeler arası hem de ilçe içi toplu taşıma araçlarını kapsayan uygulamadan vatandaşlar dört gün boyunca faydalanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, bayramda vatandaşlara ücretsiz ulaşım imkanı sunmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti.