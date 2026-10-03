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Tekirdağ'da Kur'an okuma Marmara finalinde Sare Kaya ve Berat Tepe birinci oldu

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2026 Yılı Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması Marmara Bölge Finali, Tekirdağ'da 10 ilden öğrencilerin katılımıyla yapıldı. Kız öğrenciler kategorisinde İstanbul'dan Sare Kaya, erkek öğrenciler kategorisinde Berat Tepe birinci oldu; dereceye girenlere hediye verildi.

Tekirdağ'da 2026 Yılı Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması Marmara Bölge Finali gerçekleştirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca Kur'an kurslarına katılımı artırmak, hafızlık eğitimini ve Kur'an-ı Kerim'i güzel okumayı teşvik etmek amacıyla Tekirdağ İl Müftülüğü Konferans Salonunda yapılan programa Marmara Bölgesi'ndeki 10 ilden öğrenciler katıldı.

Tekirdağ İl Müftüsü Mustafa Bilgiç, yarışmaya katılanlar başarılar diledi.

Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin katıldığı yarışmanın komisyon başkanlığını Abdurrahman Gürses Kıraat Dini İhtisas Merkezi Müdürü Dr. Muhammet Coşkun yürüttü.

Komisyonda Tekirdağ İl Müftü Yardımcısı Hayriye Aydın ile Din Hizmetleri Uzmanı Osman Kılıçoğlu yer aldı.

Yarışmada kız öğrenciler kategorisinde İstanbul'dan Sare Kaya, erkek öğrenciler kategorisinde ise Berat Tepe birinci oldu.

Yarışmanın sonunda dereceye giren öğrencilere komisyon üyeleri tarafından hediye takdim edildi.

Kaynak: AA
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