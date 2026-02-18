Tekirdağ'da tırla otomobilin çarpıştığı kaza kamerada
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kırmızı ışık ihlali yaptığı belirtilen bir tır, bir otomobile çarptı. Kazada otomobil metrelerce sürüklendikten sonra yol kenarındaki refüje ve aydınlatma direğine çarparak durdu. Yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen tırın otomobile çarpması kameralara yansıdı.
Kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen F.A'nın kullandığı 59 ADM 846 plakalı tır, Velimeşe Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ışıklı kavşakta, S.D. idaresindeki 59 YG 824 plakalı otomobile çarptı.
Metrelerce sürüklenen otomobil, önce yol kenarındaki refüje ardından da aydınlatma direğine çarparak durdu.
Kazayı gören vatandaşlar, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Yaralanan S.D. sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesine kaldırdı.
Tır sürücüsü F.A'nın gözaltına alındığı kaza, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.