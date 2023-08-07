Tekirdağ'da Kimya Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Veliköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir kimya fabrikasında çıkan yangına, çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri de müdahale etti. Söndürme çalışmaları sırasında yer yer patlamaların yaşandığı fabrikaya AFAD ekipleri sevk edilirken, jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Yaralananın olmadığı belirtilen yangında fabrikada büyük hasar meydana geldi. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla 1.5 saatte kısmen kontrol altına alındı. Tesis içinde kalan bölümlere müdahale devam ediliyor. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım da olay yerine gelerek, yetkililerden bilgi aldı. Yıldırım, yangına müdahale etmek için İstanbul'dan 10 itfaiye ekibi istediklerini belirterek, fabrika içinde söndürme çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Yıldırım, yangının çıkış nedeninin henüz belli olmadığını ve bu konuda da çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Onur KAYA/TEKİRDAG,