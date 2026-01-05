Tekirdağ'da karaya oturan geminin kurtarılması için çalışmalar sürüyor
Marmaraereğlisi ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle karaya oturan White Lina adlı kuru yük gemisinin kurtarılması için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme ve ölçüm çalışmaları devam ediyor.
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle karaya oturan kuru yük gemisinin kurtarılmasına yönelik inceleme çalışmaları sürüyor.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı kurtarma uzmanları, Palau bayraklı White Lina adlı gemiye çıkarak teknik inceleme yaptı.
Dalgıç ekiplerince gemi altında da incelemeler gerçekleştirilirken, botlarla geminin çevresinde derinlik ölçümü yapıldı.
Öte yandan, İstanbul'dan bölgeye Kurtarma Mehmetçik römorkörü sevk edildi.
Römorkörün bölgeye ulaşmasının ardından, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü koordinasyonunda geminin yüzdürülmesine yönelik çalışmaların başlatılması planlanıyor.