Tekirdağ'da 17 bin 815 litre etil alkol ele geçirildi

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde polisin bir depoya yaptığı baskında, alkollü içki yapımında kullanılan 17 bin 815 litre etil alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ergene ilçesindeki bir depoda yüklü miktarda etil alkol bulunduğunu belirledi. Depoda yapılan aramada; alkollü içki yapımında kullanılan 17 bin 815 litre etil alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi hakkında, 'Alkollü içki kaçakçılığı' suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı