Tekirdağ'da Jandarma Ekipleri Aile İçi Şiddetle Mücadele ve KADES Hakkında Bilgilendirme Yaptı

Tekirdağ'da jandarma ekipleri, aile içi şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) hakkında bilgilendirme çalışması yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, KADES uygulamasının tanıtılması ve bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler Ergene ilçesi Vakıflar Mahallesi ve Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi'nde fabrikalarda çalışan kadınlara aile içi şiddetin önlenmesi konusunda bilgi verdi.

KADES uygulamasının amaçları ve kullanımını anlatan ekipler vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıttı.

Kadına karşı şiddetin önlenmesi amacıyla bilgilendirme çalışmaları devam edecek.