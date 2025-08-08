Tekirdağ'da Jandarma Albay Ahmet Çetin'e Veda Programı Düzenlendi

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk tarafından Tokat İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Jandarma Albay Ahmet Çetin için veda programı düzenlendi.

Polisevinde düzenlenen programa, Vali Soytürk'ün yanı sıra Garnizon Komutanı Ahmet Uğurlu, Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi Başkanı Naci Ergin, Başsavcı Vekili Uğur Özcan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Can Çakıcı katıldı.

Vali Soytürk, Çetin'e yeni görevinde başarılar dileyerek, başarı belgesi takdim etti.

Çetin de iyi dileklerinden dolayı Soytürk'e ve programa katılanlara teşekkür etti.