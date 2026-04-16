Tekirdağ'da iş makinesinin çarptığı kişi öldü
Malkara ilçesinde yürütülen fiber optik kablo döşeme çalışmaları sırasında meydana gelen iş kazasında 74 yaşındaki Ökkeş Erol, iş makinesi operatörünün kullandığı kepçenin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yürütülen fiber optik kablo döşeme çalışması sırasında meydana gelen iş kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
İshakça Mahallesi'nde özel bir şirket tarafından yeraltına internet kablosu çekimi yapıldığı sırada, iş makinesi operatörü Hasan Ö'nün kullandığı kepçe çalışanlardan Ökkeş Erol'a (74) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Erol'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Erol'un cenazesi, Malkara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, iş makinesi operatörü Hasan Ö'yü gözaltına aldı.