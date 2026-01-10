Haberler

Tekirdağ'da inşaat alanındaki toprak kayması nedeniyle 4 apartman tahliye edildi

Kapaklı ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonrası 4 apartmandaki 65 vatandaş tahliye edildi. AFAD ve diğer ekipler bölgeye sevk edildi, tahliye edilenlerin geçici konaklama ihtiyacı müteahhit tarafından karşılanacak.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, inşaat alanındaki toprak kayması nedeniyle 4 apartmanda yaşayanlar tahliye edildi.

Bahçelievler Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi'ndeki inşaat alanında meydana gelen toprak kaymasının ardından, ihbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Ekipler, güvenlik önlemleri kapsamında inşaat alanına bitişik 4 apartmanda yer alan 23 dairede yaşayanları tahliye etti.

Tahliye edilen 65 vatandaşın geçici konaklama ihtiyacının, inşaatın müteahhidi tarafından karşılanacağı öğrenildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin yarın bölgede inceleme yapacağı ve teknik değerlendirme sonrasında durumun netlik kazanacağı bildirildi.

Kaynak: AA / Bünyamin Polat - Güncel
500
