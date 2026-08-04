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Çerkezköy'de Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Çerkezköy'de Motosiklet Kazası: 1 Yaralı
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Hayri Batur Caddesi'nde A.C. idaresindeki 59 AOA 705 plakalı motosiklet ile B.F. yönetimindeki 59 APK 749 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü A.C. için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA
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